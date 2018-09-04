Армянский контрактник погиб в оккупированном Карабахе

4 сентября 2018 11:56

В Карабахе в результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник одной и частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщают армянские СМИ, для выяснения обстоятельств гибели Вазгена Хачатряна ведется следствие.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az