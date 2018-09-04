Армянский контрактник погиб в оккупированном Карабахе

В Карабахе в результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник одной и частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщают армянские СМИ, для выяснения обстоятельств гибели Вазгена Хачатряна ведется следствие.