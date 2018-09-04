Армянский контрактник погиб в оккупированном Карабахе
4 сентября 2018 11:56 97
В Карабахе в результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник одной и частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.
Как сообщают армянские СМИ, для выяснения обстоятельств гибели Вазгена Хачатряна ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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