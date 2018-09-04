Земфира выпустила новую песню на стихи Иосифа Бродского

Новая композиция певицы Земфиры под названием "Джозеф" появилась в сети, в основу текста легли стихотворения Иосифа Бродского.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее Земфира на своих страницах в соцсетях сообщила, что больше не планирует играть концерты, но хочет записать альбом. В ночь на вторник в сети появился новый сингл.

"Премьера. "Джозеф"", - сообщается на официальной странице певицы во "Вконтакте".

Основу текста составили фрагменты стихотворений Иосифа Бродского. Эту композицию Земфира также представила публике в живом исполнении на фестивале Пикник "Афиши" в начале августа.

Первый альбом певицы, называвшийся "Земфира", вышел в 1999 году, тогда же она отправилась в первый гастрольный тур. После этого были представлены альбомы "Прости меня моя любовь" (2000), "Четырнадцать недель тишины" (2002), "Вендетта" (2005), "Спасибо" (2007), "Жить в твоей голове" (2013).

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