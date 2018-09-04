Отклонившийся от армии мужчина полгода прожил в аэропорту - ВИДЕО

Сириец Хасан аль-Контар прожил в аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии почти полгода, чтобы избежать службы в армии. Об этом он рассказал в интервью NBCNews.

Аль-Контар сообщил, что его проблемы начались, когда он работал в Объединенных Арабских Эмиратах и сирийское посольство отказалось продлевать его паспорт, потому что он не пошел на военную службу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

После этого он безуспешно пытался попасть в Малайзию, Эквадор и Камбоджу, однако все государства высылали его обратно. С того момента он прожил в аэропорту больше 150 дней.

Сириец делится успехами своего проживания в аэропорту в социальных сетях. Некоторые пользователи сравнили его с героем Тома Хэнкса в фильме "Терминал" (главный герой фильма Виктор Наворски застрял в аэропорту, когда на его родине произошел государственный переворот - прим. "Ленты.ру"). Сейчас несколько организаций в Малайзии пытаются решить его проблему, а канадцы начали подписывать петицию о том, чтобы принять аль-Контара как беженца.

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