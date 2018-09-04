В Японии из-за мощного тайфуна затопило международный аэропорт - ВИДЕО
Международный аэропорт Кансай в Осаке оказался затопленным из-за самого мощного за последние 25 лет в Японии тайфуна "Джеби", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.
На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. Сильным порывом ветра сдуло грузовик, который двигался по мосту между островом Сикоку и основным островом Японии Хонсю, однако в море он не упал, и обошлось без пострадавших.
Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов.
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