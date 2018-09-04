Мобильные мошенники придумали оригинальный способ выуживать деньги - ВИДЕО

Посетитель имиджборда Reddit обратил внимание на мобильное приложение, маскирующееся под сервис для поиска родственников, которое обманом выуживало у пользователей деньги, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Приложение под названием Ancestry запрашивает стандартные данные юзера - имя, фамилия, год и город рождения. Затем оно требует отсканировать отпечаток пальца для "поиска семьи". Как только пользователь подносит палец к кнопке, на экране возникает предложение купить "премиальную" версию программы за 82,99 фунта в неделю.

Уловка заключается в механизме подтверждения платежа: на устройствах от Apple оно производится с помощью отпечатка пальца. Обманутый пользователь попросту не успевает убрать палец и покупка автоматически одобряется. В данный момент фейковая программа удалена из магазина App Store.

Реально существующая компания Ancestry занимается проведением лабораторных исследований ДНК. На логотипе фейковой программы изображено дерево розового цвета, в то время как символом Ancestry является зеленый листок.

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