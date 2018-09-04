Япония начала разработку гиперзвукового оружия

К сожалению, достижения науки помогают не только создавать новые вещи, улучшающие жизнь, но и применяются для военных разработок. К примеру недавно в гонку по созданию гиперзвукового оружия вступила Япония, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Напомним, что гиперзвуковое оружие - это в первую очередь крылатые ракеты, которые помимо крайне высокой скорости являются довольно маневренными. Одной из самых известных разработок в данной области является американская X-51A Waverider, способная развивать скорость до 6-7 махов и российская система "Циркон".

Что же касается японских проектов, то разработка оружия будет вестись в рамках проекта Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP). На данный момент известно, что первые образцы вооружения должны иметь скорость в районе 5,5-6 махов на протяжении большей части времени, необходимого для подлета к цели. Помимо крылатых ракет в рамках проекта будут взяты на вооружение самолеты и системы противоракетной обороны против гиперзвуковых ракет потенциального противника, а также создана вся необходимая сопутствующая инфраструктура. О создании военного оружия власти Страны восходящего солнца объявили в одном из своих отчетов.

"Вопрос безопасности територии, окружающей Японию, становится все более актуальным. При этом различные проблемы и дестабилизирующие факторы становятся более осязаемыми и острыми. Гиперзвуковое оружие будет применяться для защиты отдаленных островов, если ситуация того потребует."

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook