Песков: Ситуация в Идлибе станет одним из главных вопросов саммита по Сирии
Вопрос по ситуации в Идлибе станет одним из главных на повестке дня саммита "РФ - Турция - Иран", который пройдет при участии президентов трех стран в Тегеране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее стало известно, что на 7 сентября ведется подготовка визита Путина в Тегеран, где пройдет саммит "РФ - Турция - Иран" по Сирии.
"Нет, пока не могу (рассказать, какие будут предложения от России на саммите в Тегеране). Состоится обсуждение трех президентов, и они сделают заявление по итогу этих обсуждений. Очевидно, что вопрос по ситуации в Идлибе будет одним из главных на повестке дня", - сказал Песков.
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