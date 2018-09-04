Песков: Ситуация в Идлибе станет одним из главных вопросов саммита по Сирии

Вопрос по ситуации в Идлибе станет одним из главных на повестке дня саммита "РФ - Турция - Иран", который пройдет при участии президентов трех стран в Тегеране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что на 7 сентября ведется подготовка визита Путина в Тегеран, где пройдет саммит "РФ - Турция - Иран" по Сирии.

"Нет, пока не могу (рассказать, какие будут предложения от России на саммите в Тегеране). Состоится обсуждение трех президентов, и они сделают заявление по итогу этих обсуждений. Очевидно, что вопрос по ситуации в Идлибе будет одним из главных на повестке дня", - сказал Песков.

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