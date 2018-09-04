В Германии школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

15:48

Водитель школьного автобуса и 17 детей пострадали при столкновении с грузовиком в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт утром во вторник. Об этом сообщила местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее полиция сообщала, что 10 детей получили легкие травмы, один ребенок - тяжелые.

"Легкие травмы получили 17 детей и 48-летний водитель автобуса. Первая информация о том, что один ребенок получил тяжелые травмы, не подтвердилась", - сообщила полиция Саксонии-Анхальта в Twitter.

По данным телерадиокомпания MDR, грузовик въехал в боковую часть автобуса на перекрестке. Всего в автобусе находилось 30 детей, пострадавших доставили в две больницы. Причина столкновения неизвестна.

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14:56

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, 11 детей и водитель автобуса пострадали. Об этом сообщила местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром около 6.55, по актуальным данным следствия, произошло столкновение грузовика и школьного автобуса. При этом пострадал водитель автобуса, 10 детей получили легкие травмы, один ребенок - тяжелые", - сообщила полиция Саксонии-Анхальта в Twitter.

В свою очередь телерадиокомпания MDR со ссылкой на заявление представителя полиции на месте аварии сообщает, что 17 детей и водитель получили легкие травмы.

По ее данным, грузовик въехал в боковую часть автобуса на перекрестке. Всего в автобусе находилось 30 детей, пострадавших доставили в две больницы. Причина столкновения неизвестна.

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