Турция выступила за диалог с Грецией, несмотря на разногласия

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за диалог с Грецией, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия.

Это заявление Чавушоглу сделал в Измире на церемонии открытия отремонтированного здания генконсульства Греции, в которой принял участие глава греческого МИД Никос Котзиас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальное открытие исторического здания генконсульства Греции в Измире было отложено в связи с арестом двух греческих военных в марте. Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы. После их освобождения 14 августа МИД Греции выразил надежду на развитие греко-турецких отношений и дружбы двух народов.

"В нашем регионе Турция и Греция являются ключевыми странами, мы представляем великие цивилизации. Не секрет, что у нас бывают дни, когда мы не можем договориться, иногда мы переживаем бурные дни, у нас есть разногласия. Мы бы не позволили принять в нашей стране путчистов, которые попытались бы устроить переворот в Греции. Но выход видим в сотрудничестве и диалоге с Грецией", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

В свою очередь, Котзиас заявил, что Греция была "рядом с Турцией во время попытки переворота" в июле 2016 года.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Бежавшие на вертолете в Грецию 8 турецких военнослужащих заявляли, что не причастны к перевороту, а скрылись из опасений за свою жизнь. Турецкие власти постоянно требуют выдачи военнослужащих для суда над ними. Суд в Греции отказал выдать военных, поскольку счел, что на родине они не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть.

В начале июня все восемь турецких военных были освобождены из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания без суда.

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