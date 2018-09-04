Возле здания BBC в Лондоне подорван автомобиль - ВИДЕО

4 сентября 2018 15:36

Полиция Британии произвела контролируемый подрыв подозрительной машины рядом с главным зданием телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.

Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на свидетелей инцидента.

Операция проводилась с помощью специального самоходного робота. Всего произвели три контролируемых взрыва, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По информации издания, в момент проведения операции здание было заблокировано: никого не впускали и не выпускали. При этом сотрудников телерадиовещательной корпорации попросили держаться подальше от окон.

Отмечается, что  внимание сотрудников полиции привлек оранжевый минивэн.  

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Возле здания BBC в Лондоне подорван автомобиль

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