Возле здания BBC в Лондоне подорван автомобиль - ВИДЕО
Полиция Британии произвела контролируемый подрыв подозрительной машины рядом с главным зданием телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.
Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на свидетелей инцидента.
Операция проводилась с помощью специального самоходного робота. Всего произвели три контролируемых взрыва, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
По информации издания, в момент проведения операции здание было заблокировано: никого не впускали и не выпускали. При этом сотрудников телерадиовещательной корпорации попросили держаться подальше от окон.
Отмечается, что внимание сотрудников полиции привлек оранжевый минивэн.
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