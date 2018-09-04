В Германии создали новое левое политическое движение

Новое левое политическое движение "Aufstehen" ("Подъем") появилось в Германии, оно должно стать ответом на продолжающиеся две недели выступления правых радикалов в саксонском городе Хемниц, заявила лидер движения, глава фракции партии "Левые" в бундестаге Сара Вагенкнехт журналистам в Берлине. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим представить вам сегодня новое политическое движение "Aufstehen" и причины, которые побудили нас организовать его. Я считаю, что если оглядеться в этой стране, то можно почувствовать, что Германия меняется, и Германия меняется в том направлении, которого не хотят многие люди. Социальное расслоение усугубляется, общая атмосфера становится более грубой и агрессивной, утрачивается единство. И если нужен еще один повод, то я считаю, события в Хемнице ясно показали, что так не может продолжаться, и нам срочно нужен новый политический рывок", - сказала Вагенкнехт, выступая на брифинге.

Она добавила, что Германия переживает "очевидный кризис демократии", масса людей "не чувствует себя представленными в политике, полагают себя брошенными". Вагенкнехт указала, что если не предпринять немедленные усилия по преодолению данного кризиса, то "через пять или десять лет эту страну будет невозможно узнать".

По словам Вагенкнехт, с идеей создания нового политического движения выступили более 80 человек, это члены таких оппозиционных партий, как "Левые", "Зеленые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также писатели, деятели искусства, профессора университетов. На сайте "Aufstehen" идет онлайн-запись сторонников, сейчас их число составляет 101 741 человек.

"Мы хотим изменить эту страну, мы хотим изменить политику в этой стране, в этом вопросе мы будем оказывать давление, и это причина, по которой мы начинаем этот проект сегодня", - добавила политик.

Ранее представители правлений партий "Левые", "Зеленые" и СДПГ осудили создание нового движения, подчеркивая, что речь идет о раздроблении политической партии "Левые".

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста - антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций было задержано около 300 человек.

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