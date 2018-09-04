В Антарктике нашли загадочные строения длиной в 2 километра - ВИДЕО

Исследователи Бретт и Блейк Казен обнаружили с помощью сервиса Google Earth необычные сооружения в Антарктике. Видео с находкой исследователи опубликовали в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На опубликованных кадрах видны необычные строения, расположенные на одинаковых расстояниях друг от друга. По словам энтузиастов, постройки в длину около 2 км, также на некоторых из них обнаружено красное свечение.

Один из исследователей предположил, что это могут быть палатки военной базы, присыпанные снегом.

Видео собрало уже 30 тысяч просмотров.

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