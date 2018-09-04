В Риме рухнула часть древней стены Римского форума - ВИДЕО

4 сентября 2018 17:09

В столице Италии развалилась часть древней стены Римского форума. Она простояла тысячи лет - и рухнула только сейчас, на глазах у сотен туристов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

От нее в буквальном смысле остались лишь руины. Спецслужбы и спасатели оперативно прибыли на место. Однако помощь никому не потребовалась. Ранее в Риме рухнула ещё одна достопримечательность - крыша храма, построенного в 16 веке.

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В Риме рухнула часть древней стены Римского форума

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