СМИ сообщили о "пропаже" Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило об "исчезновении" лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, политик не появлялся на публике на протяжении 15 дней. При этом отмечается, что с конца июля северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая 30 поездок на различные заводы и предприятия. Однако последнее сообщение об участии главы КНДР в каких-либо мероприятиях датировано 21 августа.

Агентство подчеркивает, что особую важность ситуации придает грядущий 70-летний юбилей основания КНДР, который в стране будут праздновать 8 сентября. Помимо этого, на завтра у северокорейского лидера запланирована встреча со спецпосланниками президента Южной Кореи.

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