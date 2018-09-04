В США лось утонул из-за назойливых туристов

В США лось утонул из-за чрезмерного внимания со стороны туристов. Об этом сообщает TVNZ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала, инцидент произошел на озере Шамплейн, штат Вермонт. Когда животное проплыло несколько километров и попыталось выбраться на берег, к нему подбежали туристы с телефонами в надежде сделать фото. Лось испугался и вернулся обратно в воду, однако к тому моменту животное было уже истощено, поэтому вскоре утонуло.

Телеканал приводит комментарий представителя Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберта Карриера, который рассказал, что лоси, как правило, реагируют на встречу с человеком либо агрессией, либо бегством. Он также добавил, что при встрече с животным лучше отойти от него подальше, чтобы не спровоцировать.