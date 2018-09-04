В Германии внук нашел тайное послание в бутылке от страдавшего деда

В Германии рабочий обнаружил написанное 88 лет назад послание в бутылке. Как сообщает информационный портал The Local, одним из авторов письма был его дед, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1930 году кровельщики, работавшие в кафедральном соборе города Гослар в земле Нижняя Саксония, решили оставить потомкам поучительное послание. 88 лет спустя письмо обнаружил внук одного из этих рабочих, тоже работающий кровельщиком. Во время проверки состояния крыши он обратил внимание на бутылку на чердаке.

В письме, набранном на печатной машинке с множеством опечаток, рабочие жаловались на плачевное состояние страны после Первой мировой войны и высокий уровень безработицы. "Это годы инфляции, в которые мы неделю работаем ради буханки хлеба и 500 граммов масла. Наши потомки найдут послание в лучшие времена", - писали они.

Федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге отказывается считать находку "письмом в бутылке". "Послание в бутылке бросают в воду, и оно плывет по течению. Это письмо не бросали в воду", - заявила представительница ведомства.

В 2014 году немецкий рыбак выловил одно из самых старых посланий в бутылке, которое когда-либо удавалось обнаружить. Это была открытка из Дании, упакованная в пивную бутылку, датированная 17 мая 1913 года.

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