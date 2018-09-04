В Аргентине лифт, в котором находился министр, упал в шахту

4 сентября 2018 20:37

Министр производства Аргентины Данте Сика во вторник отделался лишь испугом после падения кабины лифта, в которой он находился, в шахту, передает портал Nacion. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Как передает портал, инцидент произошел во время работы конференции Промышленного союза Аргентины в Буэнос-Айресе. Сика и еще несколько человек зашли в лифт, который неожиданно рухнул с 10-метровой высоты в шахту.
Находившиеся в лифте люди сильно испугались и получили ушибы, но серьезно никто не пострадал. Некоторым понадобились обезболивающие из-за полученных ударов. При этом, сообщает портал, одному из охранников падающий лифт едва не отрубил ногу, так как мужчина стоял прямо на входе в кабину. 

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