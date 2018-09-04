Израиль нанес ракетный удар по Сирии

ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет, сообщает агентство САНА. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"ПВО Сирии сбили несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы", - сообщило агентство со ссылкой на корреспондента.

Ранее агентство сообщало о нескольких взрывах, прогремевших в этом районе.

Удары Израиля по Сирии

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали "несколько" вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация "Исламское государство".

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии