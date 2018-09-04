Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
4 сентября 2018 20:49 134
Капитализация компании Amazon превысила $1 трлн, сообщает CNBC.
Отмечается, что 2 августа такого уровня достигла стоимость корпорации Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В июле состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло $150 млрд, что превосходит рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом в 1999 году. С учетом курса доллара, Безос стал самым богатым человеком в современной истории.
По данным Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросло почти на $52 млрд до $150 млрд. Таким образом, Безос на $55 млрд богаче, чем Гейтс, который находится на втором месте списка самых богатых людей мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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