Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн

Капитализация компании Amazon превысила $1 трлн, сообщает CNBC.

Отмечается, что 2 августа такого уровня достигла стоимость корпорации Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В июле состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло $150 млрд, что превосходит рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом в 1999 году. С учетом курса доллара, Безос стал самым богатым человеком в современной истории.

По данным Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросло почти на $52 млрд до $150 млрд. Таким образом, Безос на $55 млрд богаче, чем Гейтс, который находится на втором месте списка самых богатых людей мира.