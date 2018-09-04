Могерини: Военная операция в Идлибе приведет к эскалации конфликта в регионе

Военная операция в сирийском Идлибе приведет к эскалации конфликта во всем регионе. Об этом заявила во вторник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военная атака на Идлиб поставила бы под угрозу жизнь более 3 млн мирных жителей, проживающих в регионе, и привело бы к новой гуманитарной катастрофе. Любое применение химического оружия может иметь разрушительные гуманитарные последствия", - говорится в заявлении Могерини.

"Более того, полномасштабная военная операция в провинции Идлиб приведет к эскалации и без того опасного конфликта в нестабильном регионе", - отметила дипломат.

По ее словам, необходимо избежать эскалации в Идлибе, иначе "виновные за это будут нести ответственность перед своими народами и историей". "Идлиб - последняя оставшаяся зона деэскалации в Сирии, которую обязались охранять гаранты Астаны. Евросоюз призывает гарантов Астаны (Россия, Турция и Иран - прим. ТАСС) в срочном порядке выполнить свои обязательства и защитить гражданское население", - добавила она, подчеркнув, что только политический процесс может привести к мирному урегулированию конфликта.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида". Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.

30 августа глава сирийского МИД Валид Муаллем по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Сирия пойдет до конца в освобождении Идлиба, независимо от того, нанесут ли Вашингтон и его союзники удар по территории республики, вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия.