В Каракасе стоимость проезда на метро вырастет более чем в 12 тысяч раз
Жители столицы Венесуэлы Каракаса с понедельника, 10 сентября, снова будут вынуждены платить за проезд в метро, который с конца 2017 года был бесплатным, при этом стоимость поездки вырастет в 12,5 тысячи раз, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает во вторник метрополитен Каракаса, продажи билетов стартуют с субботы, 8 сентября. Цена поездки доставит 0,5 суверенных боливара, что равняется 50 тысячам неденоминированных старых боливаров. При этом в 2017 году, до отмены продажи билетов, одна поездка стоила всего 4 старых боливара. Курс доллара составлял несколько миллионов боливаров.
Несмотря на то, что жителям Каракаса вновь придется платить за проезд, стоимость поездки остается одной из самых низких в мире за проезд в общественном транспорте (во вторник курс "черного рынка" составил более 88 суверенных боливаров за доллар).
Отказ в 2017 году от продажи билетов был связан с отсутствием бумаги для их печати, а также с низкой стоимостью поездки, которая не индексировалась долгие годы, несмотря на огромную инфляцию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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