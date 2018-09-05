В школах ОАЭ начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков
Власти ОАЭ впервые в истории страны начали вводить совместное обучение для мальчиков и девочек в государственных школах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что с нынешнего учебного года мальчики и девочки в ОАЭ впервые вместе пошли в первый класс, где обучение начинается в возрасте 5-6 лет. Совместное обучение мальчиков и девочек широко практикуется в частных школах в ОАЭ, однако является новинкой для государственных школ.
Власти надеются, что этот шаг поможет улучшить успеваемость мальчиков, а также подготовит девочек к совместной профессиональной деятельности с представителями мужского пола в будущем.
"Эти перемены будут иметь положительное влияние в будущем, когда ученики будут уходить во взрослую жизнь", - заявила представитель министерства образования ОАЭ Амина аль-Маджид.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
4 Сен. 16:32 7 937
-
4 Сен. 16:24 5 233
-
4 Сен. 12:45 3 039
-
4 Сен. 09:50 2 613
-
4 Сен. 20:00 2 408