В Киеве во время движения троллейбус переломился пополам
5 сентября 2018 07:11 126
4 сентября в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта.
Инцидент произошел на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка. А вы все так же хотите платить 8 грн за проезд?", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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