В Киеве во время движения троллейбус переломился пополам

4 сентября в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта.

Инцидент произошел на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка. А вы все так же хотите платить 8 грн за проезд?", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров.