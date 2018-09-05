Эрдоган о важности урегулирования ситуации в Идлибе

Операция правительственных сил в сирийском Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и новой волне мигрантов, бегущих в соседнюю Турцию. Об этом, как сообщает в среду газета Sabah, заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Кыргызстана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Там [в Идлибе] находятся около 3,5 млн человек, Россия и США перекладывают с себя ответственность друг на друга. Но если ракеты начнут падать на эту территорию, то случится серьезное кровопролитие, новый поток беженцев хлынет в Турцию", - сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что "сотрудничество Турции с Россией и Ираном позволило избежать катастрофы в Идлибе", и "взаимодействие с Россией сейчас очень важно".

Кроме того, турецкий лидер рассчитывает на позитивный исход тройственного саммита по Сирии в Тегеране 7 сентября.

"Мы надеемся на позитивный исход тройственного саммита, намеченного на 7 сентября в иранской столице. Надеемся, что саммит в Тегеране приведет к блокированию агрессии сил режима [президента Сирии Башара Асада]", - отметил он.

Саммит в Тегеране станет третьей встречей в трехстороннем формате по урегулированию сирийского кризиса. 22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции провели первую встречу в Сочи. Следующий саммит в этом формате прошел 4 апреля в Анкаре. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" . Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.