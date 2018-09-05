Бразилия выделит более $6 млн на безопасность музеев

После крупного пожара, уничтожившего почти всю коллекцию Национального музея в Рио-де-Жанейро, власти Бразилии решили выделить 25 миллионов реалов (порядка 6,1 миллиона долларов) на обеспечение в музеях страны безопасности, в том числе противопожарной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает канал Globo, деньги будут привлечены в течение сентября Национальным банком экономического и социального развития (BNDES). Не исключено, что другие финансовые учреждения в дальнейшем также будут участвовать в этой программе.

Огонь вспыхнул в здании музея в Рио в воскресенье вечером, пожар продолжался более трех часов. В результате инцидента никто не пострадал. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в результате пожара были "утрачены 200 лет работы, исследований и знаний". Министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан заявил о планах восстановить здание.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.