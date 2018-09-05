В ФБР рассказали, как нашли украденные туфли из "Волшебника страны Оз"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассказало, как агентам удалось найти алые туфли Дороти Гейл из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года, которые были украдены из музея в 2005 году.

Алые атласные туфли, расшитые блестками, были похищены из музея штата Миннесота в 2005 году. По сюжету фильма, они были волшебными. За информацию, которая помогла бы их найти, была назначена премия в один миллиона долларов.

Как сообщается на сайте ФБР, летом 2017 года, 12 лет спустя после кражи, один человек связался с компанией, застраховавшей туфли, и сообщил, что знает, как их можно вернуть. Когда стало очевидно, что "вовлеченные лица просто пытались шантажировать владельцев туфель", полиция города Гранд-Рапидс в штате Миннесота обратилась за помощью к ФБР.

После почти годового расследования "при неоценимой помощи команды ФБР по преступлениям в области искусства, лаборатории ФБР и полевых отделений в Чикаго, Атланте и Майами" туфли были найдены в ходе операции под прикрытием в Миннеаполисе.

Агенты офиса ФБР в Миннеаполисе перевезли находку в Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, где с 1979 года выставлена еще одна пара идентичных рубиновых туфель. Сотрудники музея помогли установить подлинность найденной пары.

Фильм "Волшебник страны Оз" вышел на экраны в 1939 году. Роли Дороти в нем сыграла американская актриса Джуди Гарленд. В 1940 году картина была номинирована на премию "Оскар" в шести номинациях, в двух из которых стала победителем.