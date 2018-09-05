Названа смертельная опасность обезболивающего

Диклофенак может увеличить риск смертельных заболеваний на 50 процентов, свидетельствует исследование датских ученых на сайте медицинского журнала British Medical Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Работа исследователей охватила 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделили на три группы, в зависимости от риска возникновения сердечного заболевания: низкого, среднего и высокого. В ходе исследования специалисты нашли тесную связь между применением диклофенака и различными сердечно-сосудистыми проблемами, в частности, аритмией, ишемическим инсультом, сердечной недостаточностью и сердечным приступом. При этом такие осложнения наблюдались уже в тридцатидневный период употребления лекарства. Негативный эффект заметили и у тех, кто принимал пониженные дозы препарата.

Также ученые сравнили частоту возникновения сердечных заболеваний у пациентов, принимавших диклофенак и другие обезболивающие. В итоге оказалось, что принимавшие диклофенак датчане испытывали в среднем на один сердечный приступ больше, чем те, кто употреблял ибупрофен или напроксен. Кроме того, использовавшие для болеутоления диклофенак пациенты в три раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем употреблявшие парацетамол.

Диклофенак - анальгетик, входящий в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.