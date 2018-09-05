Эрдоган: Турция не удовлетворена реализацией соглашения с США по Манбиджу

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил неудовлетворение задержками с реализацией соглашения с США по сирийскому Манбиджу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По Манбиджу не могу сказать, что находимся в удовлетворительной точке. Выполнение соглашение затягивается. К сожалению, процесс не идет в нужном направлении. Главы наших МИД и Минобороны проведут переговоры (с США - ред.), и я надеюсь на продвижение", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Кыргызстан. Его цитирует телеканал Haberturk.

Он добавил, что в ближайшее время не собирается запрашивать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, со стороны Вашингтона подобного запроса также не поступало.