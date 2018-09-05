Британская телеведущая сообщила о скорой смерти

В Великобритании телеведущая Рейчел Блэнд проинформировала о своей скорой смерти. Об этом она написала на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, Блэнд скончается из-за рака молочной железы.

"Мне сказали, что мне осталось только несколько дней", - заявила Блэнд.

Она добавила, что это "не укладывается у нее в голове", а также поблагодарила всех за оказанную поддержку.

Блэнд вела подкаст об онкологии с осени 2016 года, когда врачи нашли у нее рак.