Британская телеведущая сообщила о скорой смерти
5 сентября 2018 08:36 224
В Великобритании телеведущая Рейчел Блэнд проинформировала о своей скорой смерти. Об этом она написала на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, Блэнд скончается из-за рака молочной железы.
"Мне сказали, что мне осталось только несколько дней", - заявила Блэнд.
Она добавила, что это "не укладывается у нее в голове", а также поблагодарила всех за оказанную поддержку.
Блэнд вела подкаст об онкологии с осени 2016 года, когда врачи нашли у нее рак.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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