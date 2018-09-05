На месте крушения Ми-8 в России нашли «черные ящики»
В Восточно-Сибирском Следственном управлении Следственного комитета на транспорте сообщили, что следователями были обнаружены бортовые самописцы на месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Бортовые самописцы найдены", - сказала представитель ведомства.
По ее словам, с целью изучения данных, зафиксированных самописцами, они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета, которые займутся их расшифровкой.
Ранее сообщалось, что около вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Иркутской области, были найдены тела трех человек.
Вертолет перестал выходить на связь 2 сентября, во время выполнения геологической разведки.
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