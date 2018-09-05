ВВС Турции продолжают операции в Ираке
5 сентября 2018 10:19 140
ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в ходе операции, проведённой накануне против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), в районе Зап и Какурк были уничтожены склады с боеприпасами.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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