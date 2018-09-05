Взрыв в грузинском Поти, есть погибший и раненые
5 сентября 2018 10:34 146
Один человек погиб и три пострадали при взрыве в грузинском портовом городе Поти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал, передает Day.Az.
По данным ТВ, взрыв произошел утром в среду. Предположительно взорвалась граната. Среди пострадавших один несовершеннолетний, который в тот момент проходил мимо и получил ранения.
"МВД приступило к расследованию дела по двум статьям: 236 ("Противоправное приобретение, хранение, изготовление огнестрельного оружия или взрывных устройств") и 124 ("Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности")",- заявили журналистам в МВД Грузии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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