Взрыв в грузинском Поти, есть погибший и раненые

Один человек погиб и три пострадали при взрыве в грузинском портовом городе Поти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал, передает Day.Az.

По данным ТВ, взрыв произошел утром в среду. Предположительно взорвалась граната. Среди пострадавших один несовершеннолетний, который в тот момент проходил мимо и получил ранения.

"МВД приступило к расследованию дела по двум статьям: 236 ("Противоправное приобретение, хранение, изготовление огнестрельного оружия или взрывных устройств") и 124 ("Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности")",- заявили журналистам в МВД Грузии.