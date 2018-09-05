В филиппинской провинции неизвестные застрелили мэра города
Неизвестные застрелили мэра города Ронда (Ronda) в филиппинской провинции Себу. Об этом сообщает газета Philippine Star со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, четверо мужчин вломились в офис мэра Мариано Бланко в ночь на среду и приказали работникам лечь на пол. Послышались звуки стрельбы, после чего неизвестные сразу же покинули место преступления. Когда полиция обнаружила Бланко, он был весь в крови.
Газета напоминает, что мэр был одним из местных чиновников, которых президент страны Родриго Дутерте связал с нелегальной торговлей наркотиками.
В июле на Филиппинах уже произошло два случая убийства мэров. Мэр города Танаван Антонио Халили, ранее организовавший публичное позорное шествие с участием подозреваемых в наркоторговле, был застрелен, когда участвующие в церемонии чиновники исполняли национальный гимн. Другой мэр муниципалитета Генерала Тинио Фердинанда Боте в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха был убит за рулем автомобиля.
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