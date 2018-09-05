Британия не сможет защищать свои территориальные воды после Brexit

Великобритания неспособна защищать свои территориальные воды, а после Brexit ситуация станет еще хуже, поскольку страна не располагает достаточным количеством кораблей. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление бывшего начальника морского штаба Королевских ВМС лорда Алана Веста, сделанное в связи с обострением "гребешкового конфликта" между Великобританией и Францией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В конце августа у берегов Нормандии французские рыбаки на 40 небольших катерах атаковали пять британских сейнеров, допустив несколько столкновений и закидав конкурентов камнями, в результате чего повреждения получило одно судно из Шотландии. Французы протестовали против ловли британцами в этом районе морских гребешков.

"Нынешние трудности с французами из-за гребешков подчеркивают один важный вопрос. Совершенно очевидно, что у нас нет достаточного количества кораблей, чтобы патрулировать территориальные моря Соединенного Королевства и нашу исключительную экономическую зону. Координация тех немногих, что мы имеем, разобщена", - приводит издание текст письма Веста.

"Гребешковый конфликт" начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками шла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову.

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