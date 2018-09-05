Нарушитель, пытаясь избежать ареста, протаранил полицейский автомобиль - ВИДЕО

Дорожные полицейские Шанхая при попытке остановить легковой автомобиль, для дальнейшей проверки документов, вынуждены были организовывать погоню за нарушителем, отказавшимся подчиниться приказу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Полицейские всё же вынудили неадекватного водителя остановить свой автомобиль. Но когда стражи правопорядка попытались силой вытащить мужчину из салона, он предпринял очередную попытку скрыться. Управляя своим транспортным средством, неадекватный водитель сбил сотрудника медицинской организации, а затем решил протаранить патрульную машину. В конечном итоге правоохранители скрутили дебошира и отправили в полицейский участок, для дальнейшего расследования причин, послуживших агрессивному поведению при задержании.

Позднее полицейские опубликовали видео момента поимки и допроса нарушителя.

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