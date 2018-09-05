В России произошло два землетрясения

В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 4,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зарегистрировали в 12:27 по местному времени. Очаг располагался на глубине два километра, расстояние от Уфы составило 133 километра и 21 километр на юго-восток от Катав-Ивановска

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону сообщили РИА Новости, что данные о новой сейсмической активности проверяются, так как в настоящее время поступает противоречивая информация. Сообщения в основном идут из Катав-Ивановска, уточнили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, в региональное МЧС поступило официальное письмо от института геофизики Уральского отделения РАН (Екатеринбург), где указывается на возможность появления в Челябинской области афтершока - повторного сейсмического толчка. В письме также сообщается, что по опыту за подобными явлениями с 1913 года афтершок обычно носит единичный характер, и повторные сильные подземные толчки маловероятны.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Главном управлении МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС - 51 человек и 17 единиц техники. На 17.00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

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