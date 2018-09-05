Иран намерен выйти из ядерной сделки

Европа должна до 4 ноября принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки с Ираном. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сказали европейцам, что если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая вопросы экспорта нефти и функционирования банковского сектора, то мы выйдем из СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]", - цитирует агентство Tasnim заявление Арагчи. По его словам, "если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл".

"Если после 4 ноября мы сможем экспортировать нефть, то Иран не будет выходить из ядерной сделки", - заключил Арагчи.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые будут возобновлены после 4 ноября.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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