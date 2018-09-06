В Антарктиде начал движение гигантский айсберг

В июле 2017 года он откололся от антарктического ледника Larsen-C и практически сразу после этого сел на мель. В этом положении гигант находился около года.

Затем что-то произошло. Вероятнее всего айсберг все это время потихоньку подтаивал снизу, пока этот процесс не сделал его "осадку" приемлемой для дальнейшего плавания по неглубокому морю.

Возможно, и то, что льдину сорвало с места ветрами и течением, но, судя по данным ближайшей к месту событий автоматической метеостанции, которые обрабатываются специалистами Университета Утрехта (Нидерланды), с ветром этой антарктической зимой не происходит ровно ничего необычного. Он такой же как всегда и, во всяком случае, не ураганный.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, спутниковые снимки показывают, что в июле этого года айсберг начал движение, одновременно вращаясь против часовой стрелки. В данный момент преобладающие ветры гонят объект, получивший обозначение A68, дальше на север, при этом его вращение сохраняется.

В зависимости от местных ветров и течений A68 может либо выйти на чистую воду, либо, вращаясь, сначала зацепить северную оконечность ледника, от которого откололся. Последствия обещают быть веселыми - представьте себе импульс крутящегося в море триллиона тонн льда.

Судоходству A68 пока не угрожает, поскольку в тех краях его практически нет. Но, если айсберг продолжит движение на север, он, в принципе, может достичь более оживленных мест прежде, чем разрушится.

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