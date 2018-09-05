Мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на глазах у спасателей - ВИДЕО

5 сентября 2018 16:32

Житель Санкт-Петербурга выпрыгнул из своей горящей квартиры на 8-м этаже за несколько секунд до прибытия спасателей.

Пожар произошёл сегодня утром в доме на Дунайском проспекте и за несколько минут полностью охватил двухкомнатную квартиру. Погибший был загнан в угол на балконе. Спасти петербуржца пытались две группы спасателей, однако за несколько секунд до прибытия одной из них он прыгнул вниз, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Петербуржец выпрыгнул из горящей квартиры на глазах у спасателей

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