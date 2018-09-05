Военные: на разминирование границы между Северной и Южной Кореей уйдут сотни лет

Южнокорейские военные подсчитали, сколько лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Об этом сообщает KBS World Radio, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителя сухопутных войск страны, на устранение всех мин может уйти 200 лет. Отмечается, что такое время понадобится, даже если к операции привлекут все 11 инженерных подразделений, служащих на границе.

В связи с этим в рамках подготовки к совместным мирным проектам необходимо создать специальный центр по уничтожению мин, говорится в сообщении. Чтобы ускорить процесс, предлагается использовать новые технологии, в частности дроны и системы дистанционного уничтожения мин.

В августе сообщалось, что лидеры Северной и Южной Кореи могут встретиться в сентябре.

В случае если встреча состоится, она станет третьей для Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. 27 апреля они провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Лидеры подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook