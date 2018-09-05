В Индии перевернулась моторная лодка: есть погибшие, 28 человек пропали

По меньшей мере два человека погибли, 28 пропали без вести после того, как плывшая по реке Брахмапутра моторная лодка перевернулась в штате Ассам на востоке Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Shillong Times, передает Day.Az.

По данным издания, вероятной причиной трагедии стала перегруженность лодки, которая рассчитана на 22 места, однако на момент аварии в ней находилось более 40 человек. Как сообщили местные власти, 12 пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег, несмотря на сильное течение. Еще два человека утонули, к настоящему времени их тела опознаны.

Судьба остальных пока неизвестна. Власти проводят операцию по поиску пропавших.