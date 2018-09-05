В Таиланде мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму - ФОТО

В Таиланде школьников отвели на экскурсию в тюрьму, и один из мальчиков встретил там своего отца. О необычной встрече рассказал организатор поездки Арон Хунмун, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Оба - и мужчина, и мальчик - разрыдались, а школьник попросил учителя разрешить ему поговорить с родителем. Охранники уступили, и мальчик кинулся отцу в объятия. Мужчина плакал, говорил, что ему стыдно перед сыном и его одноклассниками, и обещал стать хорошим человеком.

"Я тебя не стыжусь", - ответил мальчик.

"Это было насколько впечатляющее, настолько и удручающее зрелище", - признался Хунмун.

Он добавил, что подобная сцена должна стать уроком для тех, кто не ценит свободу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook