Маск вновь обвинил участника спасательной операции в Таиланде в педофилии

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, вновь обвинил британского спелеолога Вернона Ансворта, участвовавшего в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде, в педофилии. Соответствующие письма миллардера опубликовал в среду информационный портал BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он старый, одинокий парень из Англии, который путешествовал или жил в Таиланде 30-40 лет, в основном в центре Паттайи, а затем переехал в Чианграй к невесте, которой на тот момент было 12 лет", - говорится в письме Маска порталу. По мнению миллиардера, Ансворт принимал только косвенное участие в спасении школьников из пещеры, и большинство действительных спасателей отказывались с ним общаться. В ответ на угрозы британского спелеолога подать на него в суд Илон Маск ответил, что надеется на их осуществление, отмечается в сообщении.

Вернон Ансворт отверг все обвинения миллиардера через своего адвоката.

23 июня в пещере Тхам Луанг в Таиланде пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также обширные залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу в городе Чианграй.

Маск перед операцией посетил Таиланд и передал спасателям срочно собранную на своем предприятии мини-субмарину, состоящую из частей ракеты Falcon 9. В итоге подлодка не пригодилась из-за слишком сложной конструкции. По завершению спасательной операции один из ее участников, британский спелеолог Вернон Ансворт, в интервью CNN назвал субмарину Маска "пиар-трюком" и в грубой форме заявил о ее бесполезности. После такого заявления американский миллиардер назвал спелеолога в Twitter педофилом, однако затем удалил свое сообщение и принес извинения.

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