В США водитель протаранил офис Fox News

В американском штате Техас в городе Даллас неизвестный на внедорожнике протаранил первый этаж здания, в котором расположен офис телеканала Fox 4. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, мужчина на автомобиле разбил фасад из стекла, потом выбрался из машины и начал что-то кричать.

Как отмечается, неизвестный также оставил у здания телеканала "подозрительную" сумку.

В настоящее время мужчина задержан полицией, саперы выехали на место происшествия для проверки сумки.

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