Путин, Эрдоган и Роухани планируют принять совместное заявление

Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани по итогам переговоров 7 сентября планируют принять совместное заявление. Об этом заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это третья встреча глав государств астанинского процесса... Будут обсуждены вопросы текущей ситуации в Сирии, также меры по долгосрочному урегулированию ситуации в этой стране, естественно, конкретные мероприятия в контексте борьбы с терроризмом будут рассмотрены, улучшение гуманитарной ситуации, продвижение межсирийского диалога на основе резолюции 2254 СБ ООН", - сказал Ушаков на брифинге.

"Вначале трехсторонняя встреча, потом пойдет закрытая дискуссия, будет принято совместное заявление по итогам дискуссии. Также лидеры выступят со своими оценками состоявшегося обсуждения перед представителями СМИ", - добавил он.

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