В США лайнер из Дубая поместили под карантин из-за вспышки болезни на борту
5 сентября 2018 18:27 182
Пассажиры авиакомпании Emirates, летевшие рейсом 203 из Дубая в Нью-Йорк, помещены в карантин. Об этом сообщает Портал Flightradar24, отслеживающий перемещения самолетов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации RT, причиной стала неизвестная болезнь, поразившая около сотни человек на борту.
О плохом самочувствии пассажиров доложил пилот. В аэропорту Джона Кеннеди лайнер встретили сотрудники Центра по контролю и профилактики заболеваний, а также полицейские.
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