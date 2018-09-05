В США лайнер из Дубая поместили под карантин из-за вспышки болезни на борту

Пассажиры авиакомпании Emirates, летевшие рейсом 203 из Дубая в Нью-Йорк, помещены в карантин. Об этом сообщает Портал Flightradar24, отслеживающий перемещения самолетов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​По информации RT, причиной стала неизвестная болезнь, поразившая около сотни человек на борту.

О плохом самочувствии пассажиров доложил пилот. В аэропорту Джона Кеннеди лайнер встретили сотрудники Центра по контролю и профилактики заболеваний, а также полицейские.

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