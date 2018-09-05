В Китае ребенок провел четыре дня в лесу и выжил

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР после четырехдневных поисков нашли заблудившуюся в лесу 22-месячную девочку. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ребенок забрел в лес, играя возле деревни с другими детьми фермера, которым было четыре и шесть лет. Когда дочь не вернулась к обеду, отец попросил родственников поискать ее. Полиция узнала об исчезновении девочки только на следующий день.

Полицейские и местные жители три дня прочесывали окрестные холмы, заросшие лесом. В операции участвовали около 700 человек, собаки-ищейки и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, полиция проверяла записи с камер видеонаблюдения и останавливала подозрительные автомобили. Все усилия были напрасны.

На четвертый день один из жителей деревни услышал странные звуки, доносящиеся из кустарника на крутом склоне холма. Полицейские осмотрели указанное им место и нашли в зарослях пропавшего ребенка, покрытого порезами, ссадинами и следами укусов насекомых. Девочку доставили в больницу. После нескольких дней в лесу она страдала от обезвоживания, но в остальном была здорова.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook