Во Флоренции запретили перекусывать на улицах города

С 4 сентября перекус на тротуарах или ступеньках домов четырех центральных улиц Флоренции может обернуться штрафом в €500.

Как передает Day.Az со ссылкой на kommersant.ru, таким образом мэрия пытается защитить горожан от толп туристов, которые покупают еду в местных магазинах и ресторанах и устраивают пикник прямо посреди улиц, мешая движению пешеходов и преграждая местным жителям проход к их домам.

Штрафовать за подобные перекусы будут на улицах Виа де Нери (Via de` Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna).

Запрет будет действовать с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00. Пока на улицах дежурят волонтеры, которые следят за тем, чтобы новый закон не нарушался. Впрочем, они не вправе выписывать штрафы нарушителям.

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