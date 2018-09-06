Парагвай вернул свое посольство в Израиле в Тель-Авив
Парагвай принял решение снова вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, как передаёт РИА Новости сообщил в среду глава МИД южноамериканской страны Луис Кастильони.
Как передает радио 780, Асунсьон приостанавливает перенос посольства в Иерусалим, начатый в мае, и немедленно возвращает дипмиссию в Тель-Авив.
"Правительство Республики Парагвай считает целесообразным восстановить свое посольство в Израиле на прежнем месте, где оно было до сообщения о переносе 9 мая 2018 года. Посольство будет учреждено в городе Тель-Авив, как и посольства более чем 85 стран мира. Предыдущее решение (о переносе в Иерусалим) было принято в одностороннем порядке и без консультаций прежним правительством, у этого решения не было никакой аргументации", - заявил Кастильони на пресс-конференции в Асунсьоне.
По его словам, своими действиями Парагвай хочет внести свой вклад в активизацию международных усилий для достижения полного и прочного мира на Ближнем Востоке.
В мае этого года Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города. Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии в Иерусалиме ранее.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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