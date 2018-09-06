Серия взрывов в Кабуле, убиты журналисты

В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли два журналиста афганского телеканала Tolo News. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

Вечером 5 августа в Кабуле последовательно прогремело два взрыва, в результате которых погибли не менее 20 человек и не менее 70 были ранены.

Как отмечается, журналисты погибли в результате второго взрыва, освещая для телеканала первый.

"С большим сожалением телеканал Tolo News подтверждает гибель двух из своих лучших журналистов. При освещении первого взрыва скончались 28-летний корреспондент Самим Фарамарз и 23-летний оператор Рамиз Ахмади", - сказано в заявлении телеканала.

Телеканал подчеркнул, что Фарамарз и Ахмади - не первые жертвы терактов среди журналистов телеканала. В январе 2016 года в результате устроенного террористом-смертником взрыва погибли семь журналистов Tolo News.